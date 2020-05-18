2020-05-18T06:51:30+03:00
Общество

Не соблюдаем изоляцию: на улицах Озерска появился лось

Животное заметили пользователи социальных сетей
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Беги, Форрест, беги. Фото: кадр из видеоБеги, Форрест, беги. Фото: кадр из видео
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Шутки о том, как меняется природа из-за режима изоляции продолжают оставаться актуальными и в Челябинской области. Так, на улицах Озерска местные жители заметили лося.

Видео со сбежавшим животным поделился член Общественной палаты России Олег Дубровин. Как отмечают пользователи соцсетей, лось успел пробежать мимо местного Вечного огня, а также нескольких других улицах. При этом, как он оказался на улицах Озерска — неизвестно.

Точная судьба животного неизвестна, однако в комментариях под видеороликами некоторые жители рассказали о том, что лося поймали службы отлова.

На улицах Озерска бегает лось.Видео: Олег Дубровин

Как изменилась окружающая среда в Челябинске за время самоизоляции. Рассказал руководитель экологической организации Евгений Маленкин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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