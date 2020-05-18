2020-05-18T09:44:06+03:00
Общество

Тройная проверка: федеральные ведомства оценили чистоту воздуха в Челябинской области во время пандемии

Некоторые результаты, к сожалению, неутешительные
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В Челябинске показатели практически не изменилисьВ Челябинске показатели практически не изменилисьФото: Андрей АБРАМОВ
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Росгидромет, Росприроднадзор и Роспотребнадзор решили проверить качество воздуха во время режима пандемии. В списке городов оказались Магнитогорск и Челябинск.

Проверки в Магнитогорске показали, что в городе продолжают работать шесть предприятий, которые загрязняют атмосферу, однако как отмечают ведомства, в целом, количество выбросов значительно снизилось по сравнению с прошлыми показателями. В Росприроднадзоре, впрочем, добавили, что воздух очистился в том числе благодаря снижению количества транспорта.

В Челябинске же ситуация несколько хуже. Чистота воздуха осталась практически на том же уровне, что и до режима самоизоляции: концентрация некоторых веществ находится на пределе возможного. Из более чем 2 000 исследований, в 30 из них зафиксированы превышения. Выбросы от автомобилей и объектов теплоэнергетики снизились, однако городские предприятия значительно значительно загрязняют воздух.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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