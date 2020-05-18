Тройная проверка: федеральные ведомства оценили чистоту воздуха в Челябинской области во время пандемии
Росгидромет, Росприроднадзор и Роспотребнадзор решили проверить качество воздуха во время режима пандемии. В списке городов оказались Магнитогорск и Челябинск.
Проверки в Магнитогорске показали, что в городе продолжают работать шесть предприятий, которые загрязняют атмосферу, однако как отмечают ведомства, в целом, количество выбросов значительно снизилось по сравнению с прошлыми показателями. В Росприроднадзоре, впрочем, добавили, что воздух очистился в том числе благодаря снижению количества транспорта.
В Челябинске же ситуация несколько хуже. Чистота воздуха осталась практически на том же уровне, что и до режима самоизоляции: концентрация некоторых веществ находится на пределе возможного. Из более чем 2 000 исследований, в 30 из них зафиксированы превышения. Выбросы от автомобилей и объектов теплоэнергетики снизились, однако городские предприятия значительно значительно загрязняют воздух.
Как изменилась окружающая среда в Челябинске за время самоизоляции. Рассказал руководитель экологической организации Евгений Маленкин
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стал ли чище воздух в Челябинске после снижения потока транспорта в режиме всеобщей самоизоляции
Мы сравнили данные официальных властей и экоактивистов (подробнее)
Объявят ли в Челябинске режим «чистого неба» из-за коронавируса
Европейские ученые утверждают, что смог увеличивает риск последствий от заражения (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»