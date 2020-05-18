2020-05-18T08:08:48+03:00
Общество

«Мечел-Материалы» увеличили отгрузку минеральной добавки для строительной отрасли

Увеличение реализации связано с началом строительного сезона
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Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») по итогам апреля реализовала на 38% больше минеральной добавки для бетона, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Минеральную добавку используют для улучшения качественных характеристик бетона, придания ему прочности.Увеличение реализации связано с началом строительного сезона.

Минеральная добавка для бетонных смесей производится из отходов металлургического производства (шлака) на помольно-смесительном комплексе с применением мельниц, которые позволяют достичь максимальной степени измельчения. Комплекс оборудован современной очисткой со сверхнизкими показателями по выбросу пыли.

— Минеральная добавка нашего производства имеет большой спрос в строительной сфере. Челябинский строительный рынок активно развивается, а значит, возрастает потребность в этой продукции, — комментирует генеральный директор ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.

Потребители продукции компании — бетонные заводы и крупные застройщики от Санкт-Петербурга до Абакана. С использованием минеральной добавки возводились такие объекты, как «Лахта-Центр» и завод «Ниссан» в Санкт-Петербурге, «Экспофорум» в Ленинградской области, «Абу Даби Плаза» в городе Нур-Султан (Астана), кинотеатры и жилые кварталы в Москве, конгресс-холл в Челябинске.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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