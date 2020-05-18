2020-05-18T08:26:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске занято меньше половины коек для лечения COVID-19

На аппаратном совещании подсчитали, сколько горожан лежит в стационарах
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске пациентами занято меньше половины коек, отведенных под коронавирусных больных.В Челябинске пациентами занято меньше половины коек, отведенных под коронавирусных больных.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Статистику минувших выходных по COVID-19 в Челябинске озвучили на аппаратном совещании в понедельник, 18 мая.

По словам руководителя городского управления здравоохранения Натальи Горловой, на вечер 17 мая в нашем городе было зарегистрировано 50 новых больных коронавирусом. Итого на указанную дату в Челябинске было 479 жителей с COVID-19. Из них лечатся 374 человека, 117 — выздоровели и выписаны из стационаров.

— Из 374 болеющих в стационарах находятся 182 человека. 192 пациента находятся на амбулаторном лечении, болеют в легкой форме, — сказала Горлова.

Всего, с учетом контактных и находящихся на обязательной самоизоляции под наблюдением в Челябинске 1798 человек (на вечер 17 мая).

— В городских и областных больницах развернуто 1250 коек для лечения больных с коронавирусом. Занято 547 мест (47% от общего фонда), — пояснила Горлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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