«Можно сто раз сделать хорошо и за один раз все перечеркнуть»: глава Челябинска распекла подчиненных за рубку лип
В понедельник, 18 мая, глава города Наталья Котова устроила разнос чиновникам мэрии за скандал вокруг субботней вырубки 80 лип на пр. Ленина. Подчиненным досталось за несбалансированные действия. Выкорчевка деревьев в самом центре города — от памятника Орленку до ул. Энтузиастов — шокировала горожан. Анонса рубки не было. И только в воскресенье замы мэра, Александр Егоров и Максим Куляшов, дали комментарии. Вчера же на проспекте высадили новые липы. Но осадочек недоверия в душах челябинцев остался.
— Горожане должны заранее знать наши планы. Ответственный за дорожное хозяйство должен был за несколько дней всю информацию разместить в СМИ. Обсуждая озеленение, мы говорили, что сначала будем высаживать деревья на пустые места, затем начнем замену деревьев. И когда все это делается неожиданно, это воспринимается в штыки. Можно сделать сто раз хорошо в Челябинске и один раз плохо, все перечеркнув, — заявила Котова. — Когда деревья стояли, люди не обращали внимание на то, что часть из них не живая. Но некоторые вырубленные деревья имели зеленые листья, что вызвало сомнение в ваших действиях.
Котова анонсировала служебную проверку случившегося.
Новые липки на проспекте Ленина высадили. Но осадочек в душах горожан остался. Фото: cheladmin.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU