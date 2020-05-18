Ученые проанализировали ситуацию с коронавирусом в Челябинской области: пик эпидемии затянется

18 Май 2020 2020-05-18T11:50:43+03:00

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Ученые из проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медуниверситета (БГМУ) проанализировали ситуацию с коронавирусом в России. По мнению экспертов, во многих регионах, в том числе и в Челябинской области, наблюдается серьезный прирост новых заражений.

Согласно исследованию, ситуация на Южном Урале складывается не слишком хорошо. В регионе число новых заражений растет быстрее, чем количество выздоровевших. При этом, эксперты отмечают, что в Челябинской области наблюдается начало стадии «заглушения» — есть тенденция к снижению новых случаев инфицирования. Кроме того, на Южном Урале один из самых низких показателей по смертности.

Фото: covid-forecast.ru

Немного хуже ситуация обстоит у наших соседей из Свердловской области. В регионе количество новых заражений значительно выше числа выздоровевших. При этом, эксперты не видят тенденции к снижению.

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ИСТОЧНИК KP.RU