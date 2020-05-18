2020-05-18T09:00:20+03:00
Общество

Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 6,19%

Предложение распространяется на покупку жилья в новостройке
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк снижает льготную ставку по ипотеке до 6,19%. Предложение распространяется на покупку жилья в новостройке. Доступно оно будет до 1 ноября 2020 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 3 млн рублей в других регионах страны.

Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка:

— Всем, кто оставлял заявки на ипотеку под 6,5%, мы пересчитаем ставку автоматически, без дополнительных обращений или заявлений. Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке и получить одобрение можно в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка в течение одного дня. Мы планируем провести первые сделки в ближайшую неделю.

Подать заявку и ознакомиться с полными условиями программы на сайте банка.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шесть погибших: в Курганской области произошла смертельная авария
В Челябинске ждут еще один самолет с вахтовиками из Якутии, где бушует COVID-19
«Предупредите пенсионеров»: в мэрии Челябинска рассказали о новой схеме мошенничества
Челябинский «кандидат во все выборы» завел себе собаку древнейшей породы
В Челябинске отменят строительство аптеки, ради которой вырубили сквер
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 18 мая 2020 года: число приближается к сотне за сутки
Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 6,19%
Ученые проанализировали ситуацию с коронавирусом в Челябинской области: пик эпидемии затянется
«Можно сто раз сделать хорошо и за один раз все перечеркнуть»: глава Челябинска распекла подчиненных за рубку лип
В Челябинске занято меньше половины коек для лечения COVID-19
«Мечел-Материалы» увеличили отгрузку минеральной добавки для строительной отрасли
Тройная проверка: федеральные ведомства оценили чистоту воздуха в Челябинской области во время пандемии
Не соблюдаем изоляцию: на улицах Озерска появился лось
Вместо вырубленных лип в центре Челябинска высадили новые
В Москве раскрасят трансформаторные будки по примеру челябинского урбаниста
На границе Челябинской области и Казахстана произошло землетрясение
Умер воспитанник челябинского хоккея, игравший с «Легендой №17»
Новая рабочая неделя в Челябинске начнется с дождливой погоды
Памятник танковой башне открыли в Челябинске
Медикам Челябинской области пересчитали стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19
Ни дня без смерти: в Челябинской области умерло 20 больных коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 17 мая 2020 года увеличилось на 97 человек