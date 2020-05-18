В Челябинске отменят строительство аптеки, ради которой вырубили сквер

18 Май 2020 2020-05-18T09:43:23+03:00

Мэрия хочет отменить разрешение на застройку сквера у Центрального клуба. Фото: Архив КП.

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Минувшие выходные в Челябинске отличились скандалами с вырубкой деревьев. Топорами махали не только на проспекте Ленина, но и в Металлургическом районе. Возле Центрального клуба под строительство аптеки уничтожили липы, березы, ивы. Местные жители не смогли спасти деревья: участок обнесен забором.

В понедельник, 19 мая, замглавы города по строительству Владимир Шамнэ держал ответ перед Натальей Котовой:

— Разрешение на строительство аптеки выдано в сентябре этого года, — начал он.

— Не этого, а прошлого года, — резко поправила Котова.

— Прошлого года, — поправился Шамнэ. — У застройщика есть разрешение на снос зеленых насаждений. Деревья снесены, но сложилась конфликтная ситуация с жителями. Стройку мы приостановим.

— Единственное, что вас спасает — дата выданного разрешения: 26 сентября 2019 года, — заявила Наталья Котова. — С этого года разрешения на строительство выдаются только после вашего выезда на место. Я поручила подготовить документ об отмене разрешения на строительство.

Сейчас чиновники изучают историю скандального участка у «Центрального клуба». Легальность сделок мэрия может опротестовать в Арбитражном суде.

— Так вступать в противоречия с жителями нельзя, — поставила точку Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU