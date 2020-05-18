В Челябинске отменят строительство аптеки, ради которой вырубили сквер
Минувшие выходные в Челябинске отличились скандалами с вырубкой деревьев. Топорами махали не только на проспекте Ленина, но и в Металлургическом районе. Возле Центрального клуба под строительство аптеки уничтожили липы, березы, ивы. Местные жители не смогли спасти деревья: участок обнесен забором.
В понедельник, 19 мая, замглавы города по строительству Владимир Шамнэ держал ответ перед Натальей Котовой:
— Разрешение на строительство аптеки выдано в сентябре этого года, — начал он.
— Не этого, а прошлого года, — резко поправила Котова.
— Прошлого года, — поправился Шамнэ. — У застройщика есть разрешение на снос зеленых насаждений. Деревья снесены, но сложилась конфликтная ситуация с жителями. Стройку мы приостановим.
— Единственное, что вас спасает — дата выданного разрешения: 26 сентября 2019 года, — заявила Наталья Котова. — С этого года разрешения на строительство выдаются только после вашего выезда на место. Я поручила подготовить документ об отмене разрешения на строительство.
Сейчас чиновники изучают историю скандального участка у «Центрального клуба». Легальность сделок мэрия может опротестовать в Арбитражном суде.
— Так вступать в противоречия с жителями нельзя, — поставила точку Котова.
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ИСТОЧНИК KP.RU