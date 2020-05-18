Челябинский «кандидат во все выборы» завел себе собаку древнейшей породы

18 Май 2020 2020-05-18T11:59:39+03:00

Изменить размер текста: A A

«Кандидат во все выборы», челябинский интернет-мем Держивор Великолепный, который несколько лет назад вел популистскую кампанию в соцсетях, завел собаку древнейшей породы банхар. По словам Держивора (чье настоящее имя Антон Суворов) исторически сложилось, что банхары — лучшие охранники.

Как сообщает сайт Hornews.com, собаку Луну пришлось везти издалека. Держивору было важно, чтобы его питомец был кровей кочевников, поэтому своего будущего охранника он нашел в Калмыкии.

— Оба родителя Луны из Монголии, маму зовут Зара, а папу Ханагар. Отец у нее был огромным, 65-70 килограммов веса. Луна по сравнению с ним маленькая, всего 40 килограмм, — рассказал Антон.

Как объяснил Держивор, из-за отсутствия влияния человека банхары сильные и выносливые, а также практически не болеют. Кроме того, эта порода очень умная, благодаря чему из собак получаются отличные охранники.

— Луна добрая, но внимательная собака. Когда приходят незнакомые ей люди, она смотрит на мою реакцию. Если я встречаю гостя как друга, она тоже ему очень рада, машет хвостом, лижет руки. Но когда ко мне приходил сантехник и мы сухо поздоровались, она отнеслась к нему настороженно. Помню, сантехник прошел в ванную комнату работать, а собака последовала за ним, сидела рядом и следила. Не кидалась на него, не ласкалась, не рычала — просто следила. Я читал в сети байки, что монгольские овчарки могут даже в карман гостя залезть, чтобы проверить, не украл ли он чего-нибудь, — рассказал Антон.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU