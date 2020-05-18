«Предупредите пенсионеров»: в мэрии Челябинска рассказали о новой схеме мошенничества

18 Май 2020 2020-05-18T12:05:05+03:00

Горожане пожаловались на обман со счетчиками

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Мэрия Челябинска предупреждает горожан о новых схемах мошенников. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками производственного объединения водоснабжения и водоотведения (МУП ПОВВ), предлагая экстренно заменить водосчетчик.

— Псевдодиспетчер водоканала в ультимативной форме говорит о том, что поверки счетчиков воды отменены и необходимо срочно ставить новые, сроком на 12 лет, — сообщили в пресс-службе мэрии.

За новые счетчики злоумышленники просят 2,5 тыс. рублей, мастер готов сразу же выехать и заменить прибор, а если откажитесь, пригрозят штрафом.

— В частности, звонки поступают с номера (351) 242-07-12. Данный номер не имеет отношения к МУП ПОВВ. Информация, которую сообщают звонящие, не соответствует действительности! — добавили в пресс-службе. — И предупредите, пожалуйста, доверчивых пенсионеров!

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ИСТОЧНИК KP.RU