2020-05-18T12:05:05+03:00
Общество

«Предупредите пенсионеров»: в мэрии Челябинска рассказали о новой схеме мошенничества

Горожане пожаловались на обман со счетчиками
Ангелина ЗАКИРОВА
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Мошенники пугают горожан штрафомМошенники пугают горожан штрафомФото: Евгения ГУСЕВА
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Мэрия Челябинска предупреждает горожан о новых схемах мошенников. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками производственного объединения водоснабжения и водоотведения (МУП ПОВВ), предлагая экстренно заменить водосчетчик.

— Псевдодиспетчер водоканала в ультимативной форме говорит о том, что поверки счетчиков воды отменены и необходимо срочно ставить новые, сроком на 12 лет, — сообщили в пресс-службе мэрии.

За новые счетчики злоумышленники просят 2,5 тыс. рублей, мастер готов сразу же выехать и заменить прибор, а если откажитесь, пригрозят штрафом.

— В частности, звонки поступают с номера (351) 242-07-12. Данный номер не имеет отношения к МУП ПОВВ. Информация, которую сообщают звонящие, не соответствует действительности! — добавили в пресс-службе. — И предупредите, пожалуйста, доверчивых пенсионеров!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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