В Челябинске ждут еще один самолет с вахтовиками из Якутии, где бушует COVID-19
В понедельник, 18 мая, в аэропорту Челябинска приземлится самолет с рабочими из Якутии. На Крайнем Севере они возводили и обустраивали объекты добычи и транспорта нефти и газа Чаяндинского месторождения. Перед полетом пассажиров и экипаж «упакуют» в противочумные костюмы для блокировки распространения ковида. В конце апреля на месторождении вспыхнул очаг коронавируса. Власти нашей области сказали сразу: «Своих не бросим».
Как сообщили в пресс-службе губернатора, прибывают 27 человек с отрицательными тестами на Covid-19. Их отвезут в санаторий «Карагайский бор», где открыт обсерватор.
7 и 9 мая в Челябинск лайнеры из Якутии доставили домой 161 человек. У них взяли анализы на коронавирус. Восемь рабочих с положительными результатами теста лечатся в стационарах.
Напомним, один из рабочих, Евгений Дзюба, тезка знаменитого футболиста, поблагодарил губернатора за помощь: «Спасибо вам огромное, что поддержали нас в трудный момент на Чаяндинском месторождении. Находясь в момент вспышки covid-19 на месторождении, вся надежда была на власти региона. Спасибо, что нас не бросили».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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