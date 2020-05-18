Шесть погибших: в Курганской области произошла смертельная авария

18 Май 2020 2020-05-18T11:51:07+03:00

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В Курганской области в это воскресенье, 17 мая, вечером случилась страшная авария, в результате которой погибло шесть человек, двое из них дети.

В Куртамышском районе столкнулись два автомобиля — ВАЗ 2114 и Renault Logan. Всего в легковушках находилось четверо взрослых и три ребенка. В результате аварии погибли оба водителя, пассажирка ВАЗа и двое ее детей: двухлетняя девочка и трехлетний мальчик. Старшая дочь чудом выжила, 6-летнюю девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщает управление ГИБДД УМВД по Курганской области.

Фото: очевидцы

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ИСТОЧНИК KP.RU