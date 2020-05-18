2020-05-18T12:30:31+03:00
Общество

Семьи с детьми в Челябинской области получат ежемесячную выплату

Претендовать на нее могут не все [условия]
Ирина ФАДЮШИНА
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Размер выплаты составит 5 300 рублейРазмер выплаты составит 5 300 рублейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинской области семьи с детьми с трех до семи лет будут получать новую ежемесячную выплату в размере 5 330 рублей (50% МРОТ) на каждого ребенка. Размер будет пересматриваться.

Однако претендовать на выплаты смогут не все. Есть несколько условий.

На нее претендуют родители, чей подушевой доход не превышает МРОТ — 10 630.

— Отец должен иметь либо зарплату по месту работы, либо состоять в службе занятости, либо обеспечиваться какой-либо пенсии. К занятости матери условий не предъявляется, - рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина

Учитывается доход за предыдущие 12 месяцев за полгода до подачи заявления. Если родитель потерял работу в этом году и встал на учет в службу занятости, то его предыдущий доход не будет учитываться.

Справки собирать не надо. Достаточно подать заявление. Все остальные данные ведомства будут запрашивать самостоятельно.

— Сегодня начинаем прием документов через МФЦ, есть возможность подать в соцзащите бесконтактным способом. С 20 мая - на Госуслугах, — отметила Ирина Буторина.

Как уточнила министр, средства пойдут как из федерального, так и из регионального. Сроков подачи заявлений нет. По примерным подсчетам, выплаты получат 57 тыс. детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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