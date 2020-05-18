На этой неделе в Челябинске откроют транспортную развязки

18 Май 2020 2020-05-18T12:48:04+03:00

Уже в эту среду откроют долгожданную развязку на улице Братьев Кашириных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Сегодня, 18 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска стало известно, когда откроют развязку на улице Братьев Кашириных.

Вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов пообещал, что движение на развязке откроют уже на этой неделе.

— На транспортной развязке по улице Братьев Кашириных за выходные нанесена разметка, заменены трамвайные рельсы на перекрестке с улицей Российской, установлен новый светофор, — рассказал Максим Куляшов.

Пустить первые автомобили планируют уже в эту среду, 20 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU