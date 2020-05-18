В Челябинске откроют третий уровень развязки на Кашириных

18 Май 2020 2020-05-18T13:04:52+03:00

Сейчас от изображенного на этой оптимистичной картинке осталась только развязка. Фото: Архив КП.

Сейчас на новой дороге наносят разметку и устанавливают светофор

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Новый, третий уровень, дорожной развязки, которая соединяет ул. Братьев Кашириных и ул. Российскую, откроется в среду, 20 мая. Об этом 18 мая на аппаратном совещании в мэрии заявил замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Сейчас дорожники наносят разметку. Установлен новый светофор.

На ул. Российской переложили трамвайные рельсы, потому ненадолго пришлось менять направление движения общественного транспорта.

Дорожную развязку начали строить еще во времена губернаторства Михаила Юревича — возвели первый и второй уровень. После его демарша с поста главы региона быки-опоры для третьего уровня так и остались «глядеть в небо». Борис Дубровский, став губернатором, вспомнил было о долгострое, но сосредоточился на возведении конгресс-холла «Крылья» в трех шагах от развязки. Сейчас эта стройка заморожена, идет расследование уголовного дела.

Развязка готова. Хотя урбанист Лев Владов два года назад выступал категорически против развязки: многоэтажные дороги давно не строят в сердце городов, отдавая пространства под пешие зоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU