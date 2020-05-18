«На сдачу похожа»: водители и кондукторы возмутились низкой зарплатой в период самоизоляции

18 Май 2020 2020-05-18T14:12:04+03:00

Между тем, прокуратура нашла нарушения в работе ГЭТ Фото: Андрей АБРАМОВ

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Весь месяц трамваи и троллейбусы в Челябинске перевозили немногочисленных пассажиров, выполняя социально значимую функцию. Получив зарплату, водители кондукторы всплакнули.

— Зарплату дали 18 тысяч с авансом вместе. У нас все в шоке, — рассказал КП-Челябинск один из водителей.

Тему зарплаты бурно обсуждали все выходные в сообществе «Челябинский транспорт».

— За квартиру 10 000 заплатить надо, а получка 8 700, — пишет Светлана.

— Намного меньше обещанной зарплаты скинули. Надо спросить кое у кого сколько, было выделено для компенсации зарплаты работникам общественного транспорта. Мы ведь не по нашей вине потеряли отработанные часы, и работали в зоне риска во время карантина, — пишет Владимир.

В «Горэлектротрансе» напомнили, что предприятие находится на самоокупаемости, а доплаты пришлось производить из собственных резервов.

— В условиях сниженного пассажиропотока, а также отсутствия выручки, всем сотрудникам заработная плата была выплачена вовремя, в соответствии с количеством отработанных часов. Для категорий сотрудников, у которых отсутствовала возможность отработки часов, оплата была произведена в соответствии с годовым графиком. Те, чей заработок зависит от выручки, получили компенсацию, — рассказали в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

Между тем, прокуратура Тракторозаводского района выявила нарушения трудового законодательства в «ЧелябГЭТ» — работники выходили в смены в свои выходные дни. Трудовое законодательство нарушалось систематически.

— Водители троллейбусов и трамваев, а также кондукторы работали по 12, 13 смен подряд без выходных. Выявлены факты, когда работники имели по два выходных в месяц, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU