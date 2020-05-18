2020-05-18T14:20:39+03:00
Общество

На Алом поле в Челябинске спасают пожелтевшие туи

Засохшие растения реанимирует десант биологов
Инна КУМЕЙКО
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Засохшую хвою туи пришлось удалить. Фото: телеграм-канал "Вечёрка".Засохшую хвою туи пришлось удалить. Фото: телеграм-канал "Вечёрка".
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Десяток маленьких туй в зеленых треугольных сарафанчиках поселился на полянке у Дворца пионеров на Алом поле прошлой осенью. Ажурная хвоя смело зеленела под снегом. Но в марте деревца резко пожелтели. Погибли?

— Туи нам подарил благотворитель, сегодня на спасательную операцию мы пригласили директора Ботанического сада ЧелГУ Веру Меркер, — сказал в понедельник, 18 мая, на аппаратном совещании глава Центрального района Виктор Елистратов.

Во второй половине дня десант университетских биологов защелкал садовыми ножниками-секаторами. Рыжая хвоя полетела на землю.

— Все туи живы, мы убрали сухие ветви. Мы обильно полили деревья: хвойники впитывают влагу всей поверхностью. Подкормили азотными удобрениями, обработали противострессовым препаратом. Он поможет туям адаптироваться, — раскрыла детали спасательной операции корреспонденту КП-Челябинск Вера Меркер.

Почему порыжели малыши?

— Глубокой осенью их не пролили обильно водой. Корни пересохли. Прописываем каждой туе много водных процедур, если лето будет засушливым. Важен регулярный уход, — сказала директор Ботанического сада.

Если растения обильно поливать и подкармливать удобрениями, они быстро пойдут на поправку. Фото: телеграм-канал "Вечёрка".

Если растения обильно поливать и подкармливать удобрениями, они быстро пойдут на поправку. Фото: телеграм-канал "Вечёрка".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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