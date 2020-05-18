В ЗСО Челябинской области открыли «горячую линию» по вопросу закрытия «наливаек»

18 Май 2020 2020-05-18T14:35:54+03:00

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В Заксобрании Челябинской области открыли «горячую линию» по вопросу закрытия «наливаек» в многоквартирных домах.

Пресс-служба Заксобрания сообщает, что звонки граждан принимаются с 10 до 14 часов с 18 по 22 мая, по телефонам: +7 919 121 48 51,+7 992 510 39 31.

Дело в том, что депутаты Челябинской области выступили за запрет продажи алкоголя, если площадь магазина меньше 50 кв. м, чтобы убрать «наливайки» с первых этажей жилых домов. При этом у обычных ресторанов и кафе не должно возникнуть никаких проблем.

У истоков инициативы стоят депутаты Госдумы, которые успешно запретили торговать алкоголем в жилых домах.

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ИСТОЧНИК KP.RU