2020-05-18T14:43:07+03:00
Общество

Посевная в Челябинской области вступила во вторую половину

Практически все сельскохозяйственные районы проводят посевные работы в сопоставимом темпе
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Аграрии Южного Урала выполнили больше половины намеченного ярового сева. К 18 мая в Челябинской области засеяно яровыми культурами почти 950 тысяч гектаров пашни, это составило 55 % от запланированного на 2020 год, больше на 13%, чем годом ранее. Вовремя подготовиться к посевной кампании и оперативно выполнять полевые работы аграрным хозяйствам помогает государство: с начала года предприятиям перечислено 713 миллионов рублей различных субсидий. До 1 июня эта сумма возрастет до одного миллиарда шестидесяти миллионов рублей.

— Средства государственной поддержки, выплаченные до начала весенних полевых работ, позволили аграриям своевременно закупить топливо и смазочные материалы, запчасти для техники, приобрести минеральные удобрения и элитные семена для сортообновления и сортосмены, — комментирует министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. — Из уже выплаченных субсидий на погектарную поддержку направлено 215 млн рублей, на производство молока из областного бюджета — 137 млн рублей, на компенсацию процентной ставки по кредитам — 211,3 млн рублей, на мясное скотоводство — 37 млн рублей. До конца мая планируется выплатить 312 млн рублей в качестве субсидий на производство собственного молока и 118,5 млн рублей — на поддержку племенного животноводства. Кроме этого, в качестве компенсации на одну тонну произведенной продукции будет направлено 92 млн рублей.

Практически все сельскохозяйственные районы проводят посевные работы в сопоставимом темпе. Каждые сутки различными яровыми культурами в Челябинской области засевается примерно 70-75 тысяч гектаров. По состоянию на 18 мая зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 753 тысячи гектаров, масличными — 143 тысячи гектаров (это 71 процент от плана), довольно высокий процент выполнения работ на посадке картофеля — 76%, посажено 5700 гектаров «второго хлеба», овощей открытого грунта посеяно 600 гектаров, это 47 % от запланированного. Продолжается посев кормовых культур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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