Отключение горячей воды в Челябинске: кто попал под первый этап опрессовок

18 Май 2020 2020-05-18T15:31:39+03:00

Горячую воду будут отключать в три этапа Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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С завтрашнего дня, 19 мая, начинается отключение горячей воды в Челябинске. Под первый этап гидравлических испытаний попадут 1117 многоквартирных и 111 частных домов, 70 детсадов, 52 учебных заведений и 23 больницы. Найти свой дом можно ЗДЕСЬ.

Опрессовки в Челябинске будет проходить в несколько этапов:

— Опрессовка систем теплоснабжения проводится по специальным программам, в которых определены очередность испытаний участков тепловой сети, порядок проведения и параметры испытаний. Данный метод позволяет выявить наиболее «слабые» участки трубопроводов. Обнаруженные повреждения будут устранены, — рассказали в «УСТЭК-Челябинск».

Напомним, из-за введенного режима самоизоляции отключения горячей воды перенесли на конец мая. Однако не проводить опрессовки нельзя — есть риски аварий в зимнее время и тогда горожане рискуют остаться без отопления в морозы.

Между тем, синоптики челябинского гидрометцентра прогнозируют похолодание на ближайшие три дня. Днем в городе будет +16,+18, по ночам +4..+6. Переменная облачность, возможен кратковременный дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU