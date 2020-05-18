Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»

18 Май 2020 2020-05-18T15:16:33+03:00

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Банк УРАЛСИБ улучшил условия по дебетовой карте «Прибыль», повысив процент на остаток и запустив возможность доставки карт на дом с курьером.

Теперь максимальный процент на остаток по карте «Прибыль» составляет 6,25% годовых. Он начисляется на сумму до 2 млн рублей включительно, при условии ежемесячного минимального объема трат по карте не менее 10 000 рублей. При сумме ежемесячных трат по карте до 10 000 рублей на остаток до двух млн рублей включительно начисляется 1 % годовых.

Проценты на остаток рассчитываются ежедневно, исходя из фактического остатка денежных средств на картсчете на начало дня, и выплачиваются ежемесячно в дату открытия картсчета.

Также по карте предусмотрены кэшбэк до 3 % от суммы транзакций и снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков на территории РФ при сумме от трех тысяч рублей. Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: ежемесячно совершать покупки на сумму от одной тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от пяти тысяч рублей в месяц. При невыполнении данных условий комиссия за обслуживание составляет 49 рублей в месяц.

Оформить карту можно в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также на сайте банка, указав удобный способ получения карты: доставка на дом с курьером или получение в отделении банка.

Дополнительная информация по карте

Обслуживание — 0 руб./мес. при покупках более 1 тыс. руб./мес. (некоторые безнал. операции не учитываются, полный список на сайте) или мин. остатке ден. средств на картсчете (далее-ОС) более 5 тыс. руб./мес., в иных случаях — 49 руб./мес. Кэшбэк — возврат ден. средств на картсчет за осуществление покупок с использованием карты «Прибыль» (далее — Карта). Клиенту начисляется 1 балл за 50 потраченных руб., но не более 4000 баллов/мес., которые могут быть обменены на ден. сертификаты с номиналом, предусматривающие кэшбэк в размере 1% или 3% от суммы транзакций. После выбора сертификата сумма в размере номинала выбранного ден. сертификата перечисляется на картсчет. Также клиент может накапливать баллы с целью последующего приобретения у партнеров Банка ж/д и авиабилетов, бронирование отелей и проката автомобилей в разделе «Путешествие за бонусы», сертификатов партнеров Банка и/или пожертвование в пользу благотворительных организаций. Список партнеров сертификатов Банка указан на сайте. Некоторые безнал. операции не учитываются, полный список на сайте. 6,25 % годовых начисляется ежемесячно на ежедневный фактический остаток денежных средств на картсчете на сумму остатка до 2 млн руб. включительно при уровне ежемесячных покупок от 10 тыс. руб. включительно (некот. безнал. операции не учитываются, полный список на сайте), 1 % годовых при уровне ежемесячных покупок до 10 тыс. руб.; при превышении указанного остатка денежных средств на картсчете проценты на сумму превышения не начисляются. Срок действия — 3 года. Комиссии: перевыпуск с прежним сроком действия — 299 руб.; смена ПИН-кода/разблокировка Карты с использованием банкоматов (далее — БТ) ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее — Банка) — 0 руб., в БТ др. банков — 50 руб.; запрос об остатке ден. средств через БТ др. банков — 30 руб. Обслуживание неактивного картсчета от 365 до 730 дней — 199 руб., от 730 дней (включительно) — 250 руб.; выдача наличных (далее — ВН) в пунктах ВН (далее — ПВН) — 0,7 % от суммы операции (далее — СО); ВН в ПВН и БТ др. банков на тер. РФ при СО до 3 тыс. руб. -99 руб.; ВН в ПВН и БТ др. банков за пределами РФ — 1 % от СО, но не менее 110 руб., может взиматься доп. комиссия др. банками; ВН без Карты в ПВН филиала Банка, в котором открыт счет, в сумме до 1 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.) — 1 % от СО, от 1 до 3 млн руб. — 5 %, от 3 млн руб. — 10 %; ВН без Карты в ПВН филиала Банка «Южный» в сумме до 1,5 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.) — 5 % от СО; зачисление на счет средств через БТ и платежный терминал (далее — БПТ) банков согласно утвержденному Банком перечню, указанному на сайте Банка (далее — перечень) — 0,5 % от СО; безналичный перевод средств (далее — БПС) в БТ и БПТ Банка с Карты на карты др. банков по перечню — 1,5 % от СО, но не менее 60 руб.; БПС в БТ банков по перечню с карты на карты Банка и банков по перечню — 1 % от СО, но не менее 30 руб.; БПС в др. организациях с Карты на карту др. банков — 1 % от СО, но не менее 60 руб.; БПС на сайте Банка с карты на карту др. банков — 1,5 % от СО, но не менее 60 руб.; пользование средствами, составляющими тех. задолженность (далее — ТЗ) в пределах срока возмещения ТЗ, в % годовых — двойная ключевая ставка ЦБ РФ. БПС возможны только с карт/на карты Visa/Mastercard.

Курьерская доставка карты «Прибыль» доступна не во всех населенных пунктах РФ, возможность доставки проверяется автоматически при заполнении заявки на сайте. Условия действительны на 18.05.2020 г. Подробная информация по телефону 8 800 250 57 57 и на сайте. Не является публичной офертой. Полная информация на сайте. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 выдана 10.09.2015 г.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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