2020-05-18T15:23:29+03:00
Общество

В Челябинском областном суде отклонили жалобу педагога, уволенную за эротическую фотосессию

Женщина требовала восстановить ее в должности, а также выплатить компенсацию морального вреда
Ангелина ЗАКИРОВА
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Суд вынес решение по скандальному делу педагога из МагнитогорскаСуд вынес решение по скандальному делу педагога из МагнитогорскаФото: Из открытых источников
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Сегодня, 18 мая, Челябинский областной суд отклонил апелляцию педагога из Магнитогорска Екатерины Конопенко, уволенной за эротические фото, которые были сделаны еще 20 лет назад.

— Суд установил, что истец состоял в трудовых отношениях с ответчиком, выполнял педагогическую работу по должности «педагог-психолог» службы экстренной помощи подросткам. На основании приказа по представлению прокурора женщина была уволена за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы, связанной с воспитательными функциями, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Екатерина Конопенко пыталась обжаловать решение Правобережного районного суда Магнитогорска и просила восстановить ее на работе, выплатить зарплату за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда в один миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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