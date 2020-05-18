В Челябинском областном суде отклонили жалобу педагога, уволенную за эротическую фотосессию
Сегодня, 18 мая, Челябинский областной суд отклонил апелляцию педагога из Магнитогорска Екатерины Конопенко, уволенной за эротические фото, которые были сделаны еще 20 лет назад.
— Суд установил, что истец состоял в трудовых отношениях с ответчиком, выполнял педагогическую работу по должности «педагог-психолог» службы экстренной помощи подросткам. На основании приказа по представлению прокурора женщина была уволена за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы, связанной с воспитательными функциями, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.
Екатерина Конопенко пыталась обжаловать решение Правобережного районного суда Магнитогорска и просила восстановить ее на работе, выплатить зарплату за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда в один миллион рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU