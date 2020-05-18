Почти два миллиона онлайн-платежей ЖКХ совершили клиенты Сбербанка в апреле

18 Май 2020 2020-05-18T15:47:34+03:00

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Жители Челябинской области стали активнее пользоваться дистанционными сервисами для оплаты различных услуг. Так, например, в апреле жители провели через Сбербанк примерно 2 млн платежей ЖКХ на общую сумму 1,5 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. 72% процента этих операций были совершены удаленно — с помощью Сбербанк Онлайн или «Автоплатежа». Порядка 26% транзакций были очно проведены в офисах банка, около 3% — через банкоматы и устройства самообслуживания.

— Мы полностью готовы обеспечить потребности наших клиентов в финансовых услугах дистанционно. Сегодня практически все услуги можно получить онлайн, и оплата коммунальных платежей не исключение. Если по каким-то причинам у клиента не получается воспользоваться онлайн сервисами, то оплатить услуги можно через терминалы в круглосуточных зонах самообслуживания, а также непосредственно в офисах банка, — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. — При этом мы все-таки рекомендуем клиентам свести к минимуму посещение общественных мест и оплачивать услуги онлайн. И, конечно, советуем помочь с оплатой близким старшего возраста, ведь им особенно важно воздержаться от выхода из дома.

Самым популярным сервисом для удаленной оплаты услуг является Сбербанк Онлайн — web-версия или его мобильное приложение. Если на квитанции есть QR-код, его можно отсканировать камерой смартфона в мобильном приложении. Все реквизиты для оплаты заполняются автоматически — остается только подтвердить оплату. Еще один вариант дистанционной оплаты — «Автоплатеж».

Услуга работает следующим образом: клиент самостоятельно должен сначала подключить автоплатеж в мобильном приложении или Сбербанк Онлайн, после этого поставщик услуг сообщает в банк размер задолженности, далее на телефон клиента приходит смс-сообщение с указанием суммы задолженности. Платеж подтверждается автоматически и средства с карты перечисляются поставщику при условии, что на карте достаточно средств. Если на текущий момент клиент не готов оплатить услуги, то в ответ на информационное сообщение можно отправить смс с кодом для отмены платежа. Получить квитанцию с подтверждением платежа можно тоже онлайн. Справка по платежу из приложения «Сбербанк Онлайн» с печатью имеет такую же юридическую силу, как и справка, выданная в офисе банка.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU