2020-05-18T18:17:37+03:00
Общество

Третий борт: в Челябинскую область вернули южноуральцев из месторождения в Якутии

Всего с Крайнего Севера эвакуировали 188 человек
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Алексей Текслер, InstagramФото: Алексей Текслер, Instagram
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Своих не бросаем: в Челябинскую область вернулись 27 вахтовиков из Чаядинского месторождения. Ранее южноуральцев стали вывозить с якутского объекта после того, как у одного из работников обнаружили коронавирус.

О прибытии самолет рассказал губернатор Алексей Текслер. По словам главы региона, сейчас всем нефтяникам, как и возвращающимся в регион туристам, придется провести две недели на карантине в обсерваторе под наблюдением медиков. У всех прибывших взяли тесты на коронавирус.

— Своих не бросаем. Это касается всех жителей региона. В том числе и тех, кто застрял в других странах. По каждому случаю работаем отдельно, вместе с федеральными властями стараемся помочь всем, — рассказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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