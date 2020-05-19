Готовим чайники и тазики: в Челябинске начинается первый этап опрессовки

19 Май 2020 2020-05-18T19:17:24+03:00

Всего горячую воду будут отключать в течении двух месяцев

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Холодает на улицах и дома: в Челябинске уже с 19 мая начинается первый этап опрессовки. Горячую воду отключат в более тысячи жилых домов и чуть больше сотни учебных и медицинских учреждений.

Первый этап затронет практически все районы города. Исключением станет Тракторозаводский, где отключение будет позже. Согреваться и мыться водой из чайников или водонагревателей придется до начала следующего этапа 2 июня.

Всего будет пять этапов, финальный из которых завершится только 25 августа. Детально с планом отключения можно ознакомиться на сайте мэрии Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU