В Челябинской области от коронавируса умерла еще одна женщина

19 Май 2020 2020-05-18T19:34:43+03:00

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1804 — именно столько зараженных коронавирусом зафиксировано в Челябинской области на 18 мая. Количество заболевших в регионе остается на уровне в почти сто человек в сутки.

По данным министерства здравоохранения, всего зарегистрировано 98 новых случаев — на одного пациента больше, чем 17 мая. При этом, количество выздоровевших также практически не изменилось с прошлым днем — из больниц выписано 29 человек.

В регионе также зафиксировали новую смерть от COVID-19. 48-летняя пациентка умерла от пневмонии, вызванной коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области умер 21 заразившийся.

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ИСТОЧНИК KP.RU