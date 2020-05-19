2020-05-18T19:34:43+03:00
Общество

В Челябинской области от коронавируса умерла еще одна женщина

Число суточных заражений практически достигло сотни
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Женщина умерла от вызванной коронавирусом пневмонииЖенщина умерла от вызванной коронавирусом пневмонииФото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

1804 — именно столько зараженных коронавирусом зафиксировано в Челябинской области на 18 мая. Количество заболевших в регионе остается на уровне в почти сто человек в сутки.

По данным министерства здравоохранения, всего зарегистрировано 98 новых случаев — на одного пациента больше, чем 17 мая. При этом, количество выздоровевших также практически не изменилось с прошлым днем — из больниц выписано 29 человек.

В регионе также зафиксировали новую смерть от COVID-19. 48-летняя пациентка умерла от пневмонии, вызванной коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области умер 21 заразившийся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Готовим чайники и тазики: в Челябинске начинается первый этап опрессовки
В Челябинской области от коронавируса умерла еще одна женщина
Отдыхайте дома: в Челябинске накажут кальянную и сауну за работу в карантин
Третий борт: в Челябинскую область вернули южноуральцев из месторождения в Якутии
Нарушение зафиксировано: в Челябинской области начали проверку из-за стройки незаконной турбазы
«Кто такой Генри?»: в сеть попало задание с фактическими ошибками от челябинского учителя литературы
Почти два миллиона онлайн-платежей ЖКХ совершили клиенты Сбербанка в апреле
В Челябинском областном суде отклонили жалобу педагога, уволенную за эротическую фотосессию
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
ВОЗ оценил пользу обработки улиц от коронавируса из машин
Отключение горячей воды в Челябинске: кто попал под первый этап опрессовок
Посевная в Челябинской области вступила во вторую половину
В ЗСО Челябинской области открыли «горячую линию» по вопросу закрытия «наливаек»
На Алом поле в Челябинске спасают пожелтевшие туи
«На сдачу похожа»: водители и кондукторы возмутились низкой зарплатой в период самоизоляции
В Челябинской области сотрудник ПО «Маяк» заразился коронавирусом
ВТБ улучшает условия обмена валюты
В Челябинске откроют третий уровень развязки на Кашириных
В интернатах для детей и домах престарелых Челябинской области обнаружили коронавирус
На этой неделе в Челябинске откроют транспортную развязки
Семьи с детьми в Челябинской области получат ежемесячную выплату
Шесть погибших: в Курганской области произошла смертельная авария
В Челябинске ждут еще один самолет с вахтовиками из Якутии, где бушует COVID-19