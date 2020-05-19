В Челябинской области закрыли поликлинику из-за коронавирусного больного

19 Май 2020 2020-05-19T06:26:37+03:00

В Сатке зарегистрировано девять случаев COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Учреждение не будет принимать больных неделю

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В Сатке временно закрыли поликлинику № 3 после выявления здесь случая коронавируса. Об этом сообщили в местной администрации.

— На неделю для санитарной обработки дезинфицирующими средствами по предписанию Роспотребнадзора закрываем поликлинику № 3 в Западном микрорайоне. Здесь находился один из подтвержденных заболевших, — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Обслуживать пациентов будет пока поликлиника № 1 в центральной части города. По данным на утро 19 мая, в Сатке насчитывается девять заболевших COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU