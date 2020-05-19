В Челябинской области закрыли поликлинику из-за коронавирусного больного
В Сатке временно закрыли поликлинику № 3 после выявления здесь случая коронавируса. Об этом сообщили в местной администрации.
— На неделю для санитарной обработки дезинфицирующими средствами по предписанию Роспотребнадзора закрываем поликлинику № 3 в Западном микрорайоне. Здесь находился один из подтвержденных заболевших, — говорится в сообщении на сайте мэрии.
Обслуживать пациентов будет пока поликлиника № 1 в центральной части города. По данным на утро 19 мая, в Сатке насчитывается девять заболевших COVID-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Челябинске, последние новости на 19 мая 2020 года: смерть добралась до сорокалетних
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на 19 мая 2020 года (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»