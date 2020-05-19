2020-05-19T09:45:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 19 мая 2020 года: скончался еще один пациент

Как изменилась статистика по количеству зараженных коронавирусом в Челябинске за прошедшие сутки
Валентина ВАГАНОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинске увеличивается ежедневно.Количество зараженных коронавирусом в Челябинске увеличивается ежедневно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Оперштаб опубликовал свежие данные по количеству зараженных коронавирусом в Челябинске. По данным на 19 мая, число больных в областном центре достигло 516 человек. Ситуация по заболеваемости в области следующая: за сутки подтвержден 81 случай COVID-19. Всего в Челябинской области 1885 заболевших.

Вчера выписали 51 южноуральца. Продолжают лечение 1209 человек. Всего с момента начала пандемии выздоровели 644 пациента.

9 граждан переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы.

За прошедшие сутки умер один заболевший: пациентка 78 лет, ковидная пневмония. Она стала 22 жертвой коронавируса на Южном Урале.

Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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