Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 19 мая 2020 года: скончался еще один пациент

19 Май 2020 2020-05-19T09:45:12+03:00

Как изменилась статистика по количеству зараженных коронавирусом в Челябинске за прошедшие сутки

Изменить размер текста: A A

Оперштаб опубликовал свежие данные по количеству зараженных коронавирусом в Челябинске. По данным на 19 мая, число больных в областном центре достигло 516 человек. Ситуация по заболеваемости в области следующая: за сутки подтвержден 81 случай COVID-19. Всего в Челябинской области 1885 заболевших.

Вчера выписали 51 южноуральца. Продолжают лечение 1209 человек. Всего с момента начала пандемии выздоровели 644 пациента.

9 граждан переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы.

За прошедшие сутки умер один заболевший: пациентка 78 лет, ковидная пневмония. Она стала 22 жертвой коронавируса на Южном Урале.

Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 19 мая 2020 года: смерть добралась до сорокалетних

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на 19 мая 2020 года (подробнее)

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 19 мая 2020 года: у пандемии нашелся неожиданные плюс — большинству горожан теперь дышится легче

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 19 мая 2020 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU