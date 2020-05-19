«Работали по 12-13 смен подряд»: прокуратура возбудила дело за переработки водителей и кондукторов в Челябинске

19 Май 2020 2020-05-19T07:34:59+03:00

Водителей и кондукторов выводили на работу в выходные дни. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Прокуратура проверила транспортное предприятие ЧелябГЭТ после жалоб работников на переработки. Выяснилось, что в трамвайных депо № 1, 2 и троллейбусном депо № 2 нарушалось трудовое законодательство. Водители и кондукторы работали по 12-13 смен подряд без выходных. У некоторых оказалось только два выходных в месяц.

Прокуратура Тракторозаводского района потребовала от директора «ЧелябГЭТ» Александра Павлюченко устранить нарушение, в результате два работника из руководства привлечены к дисциплинарной ответственности.

— Также в отношении должностного лица ООО «ЧелябГЭТ» возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства. Его направили для рассмотрения в трудовую инспекцию, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Между тем, в паблике «Челябинский транспорт» работники предприятия пишут, что из-за этого инцидента все могут лишиться подработок. А люди брали их из-за низких зарплат:

— Если с выходного вышел поработал, то и получил побольше, и этого даже лишили. Во всяком случае зарплата должна быть достойной, без всяких подработок.

— На эту зарплату, что нам заплатили за апрель месяц в 10 тыс. рублей, прожить целый месяц просто смешно. Это простое издевательство над рабочими.

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ИСТОЧНИК KP.RU