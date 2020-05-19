В Челябинске отменили оправдательный приговор директору обанкротившейся птицефабрики

19 Май 2020 2020-05-19T08:30:44+03:00

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Челябинский областной суд по апелляции прокурора отменил оправдательный приговор директору «Утиной фермы» Сергею Костенко. Напомним, бизнесмен обвинялся в том, что скрывал от государства деньги предприятия, более 10 млн рублей, за счет которых должны были быть взысканы недоимки по налогам и страховым взносам. Однако в декабре прошлого года Костенко был оправдан Центральным районным судом Челябинска.

— Прокурор в апелляционном представлении просил отменить оправдательный приговор как незаконный и необоснованный. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора. Оправдательный приговор отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Компания «Утиные фермы» была организована в 2014 году на заемные средства. Однако бизнес подкосил кризис: когда предприятие построили на 80%, резко упал потребительский спрос. В феврале 2019 года предприятие признали банкротом, была открыта процедура конкурсного производства. Агрокомплекс задолжал кредиторам порядка 1 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU