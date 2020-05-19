2020-05-19T08:38:48+03:00
Общество

Чиновники объяснили, почему медикам обсерваторов не доплатили за коронавирус в Челябинской области

Сотрудники временных пунктов тоже надеялись получить президентские деньги
Лидия ПЕСКОВА
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Задача медиков в обсерваторах - не пропустить начавшуюся болезнь.Задача медиков в обсерваторах - не пропустить начавшуюся болезнь.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники обсерваторов, куда привозят на карантин туристов из-за границы, не получили доплату за коронавирус. Люди надеялись, что часть выплат, обещанных президентом, попадет в их карман. Но в апрельской зарплате прибавки не оказалось.

— Такие доплаты сотрудникам обсерваторов не предусмотрены федеральным постановлением. Люди работают в средствах индивидуальной защиты по четким алгоритмам действий. В случае выявленных заболевших пациентов увозят в больницу. В обсерваторах остаются только здоровые люди, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

В сумму, которую обсерваторы получают от государства, уже заложены средства на зарплату. Однако, как начисляются деньги в частных санаториях и реабилитационных центрах, в минздраве не знают. В подведомственном пункте временного размещения граждан, который работал на базе Челябинского противотуберкулезного диспансера в начале эпидемии, медики получали повышенную зарплату.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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