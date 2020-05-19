Южноуральцы, сидя дома, посетили «Музей смерти» в Новосибирске

19 Май 2020 2020-05-19T08:58:05+03:00

Для тех, кто не успел, доступна запись завораживающей экскурсии

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В минувшую субботу по всей стране прошла ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев 2020». Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки все мероприятия прошли в онлайн формате. Посмотреть онлайн экскурсии могли абсолютно все пользователи, причем совершенно бесплатно.

Среди организаторов мероприятий были рекордсмены. Так, например, Новосибирский «Музей смерти», отличился самым продолжительным эфиром — 11часов и 23 минуты.

Экспозиции музея целиком посвящены культуре погребения, прощания и памятования. Помимо рассказа об экспонатах залов, которые и без того внушают трепет, музей пригласил во время трансляции массу интересных публичных гостей.

Учитывая нестандартную направленность, в эфире выступили:

— Тимофей Руденко, экстрасенс, победитель 19-й битвы экстрасенсов, который рассказал об истории разных веков и жизни после смерти;

— ночной гость музея Алексей Решетун, судмедэксперт, писатель, автор книг. Он ответил на интересующие аудиторию вопросы, к примеру: «Можно ли заразиться инфекцией от мертвого тела?»

— наш земляк, директор компании «Билкам»г. Челябинск Юрий Билан. Ранее он участвовал в проекте музея по изготовлению надгробий. Юрий Билан рассказал о необычном заказе, который выполнил для музея. Это было 18 надгробий из белого мрамора Коелгинского месторождения, украшенных гравировкой и художественным оформлением с нанесением порядка пяти тысяч символов.

По словам экскурсовода, многие посетители до сих пор боятся входить в зал музея, думая, что под плитами имеются захоронения.

Во время эфира не обошлось без пародий на злобу дня. Музейщики сняли свой вариант вирусного видео «танец с гробом», а позже рассказали истоки этой Ганской традиции.

Для тех, кто не успел побывать на криповой экскурсии, доступна полная запись ночной трансляции.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU