2020-05-19T10:16:21+03:00
Общество

«Проигнорировали распоряжение мэра»: в Челябинске продолжилось строительство аптеки в сквере, несмотря на запрет властей

Жители сняли на видео работающую технику на участке, что на это ответили предприниматели
Валентина ВАГАНОВА
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Строители вырубили многолетние ивы, липы и другие деревья возле Центрального клуба. Фото: Елизавета КопыринаСтроители вырубили многолетние ивы, липы и другие деревья возле Центрального клуба. Фото: Елизавета Копырина
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Власти отменили разрешение на строительство аптеки в Металлургическом районе, ради которой вырубили сквер. Соответствующее распоряжение подписал замглавы города по строительству Владимир Шамне после поручения Натальи Котовой. Однако читатели прислали в редакцию видео, на котором видно, что стройку не свернули.

Строительство аптеки в Металлургическом районе Челябинска.Видео: Жанна Копырина

— Видео было снято сегодня, 19 мая, в 8:05. Возмутительно, что распоряжения мэра Котовой Н.П. игнорируются, которая дала их накануне. Что не так с нашим городом? Эта наш родной сквер, наша земля и все уничтожается в одно мгновение теми, кто это не строил и не высаживал! Ситуация просто абсурдна! Власти и граждане категорически против такого варварства и все равно кто-то, кто считает себя выше других, проворачивает свои дела со спины: в выходные, рано по утрам! Очень неприятно, — возмущается местная жительница Елизавета Копырина.

Фото: Сергей Кочетков, глава Металлургического района

Фото: Сергей Кочетков, глава Металлургического района

Предприниматели, которые задумали построить аптеку, сообщили корреспонденту КП-Челябинск, что техники в сквере уже нет. Она уехала сразу, как только бизнесмены получили на руки документ на запрет стройки.

— Нас пригласили на совещание к Наталье Петровне Котовой в 9 часов, и вручили постановление об отмене разрешения на строительство. Соответственно, мы сразу же остановили все строительные работы, техника со стройплощадки уехала, — прокомментировал ситуацию Андрей Аликин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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