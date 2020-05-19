Сбербанк информирует о мерах поддержки бизнеса в режиме реального времени

19 Май 2020 2020-05-19T10:18:09+03:00

Собственная программа Сбербанка по реструктуризации кредитов заемщиков, касается всех сегментов: от крупнейших клиентов до клиентов малого бизнеса (для всех отраслей)

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Челябинское отделение Сбербанка приняло участие в онлайн-конференции, посвященной мерам поддержки бизнеса от банков в условиях действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. На актуальные вопросы предпринимателей в ходе мероприятия Торгово-промышленной палаты Миасского городского округа ответил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. Он рассказал о государственных и реализованных банком программах, направленных на поддержку представителей бизнеса и частных клиентов.

Собственная программа Сбербанка по реструктуризации кредитов заемщиков, касается всех сегментов: от крупнейших клиентов (для отдельных отраслей, которые относятся к следующим подотраслям: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства) до клиентов малого бизнеса (для всех отраслей). По малому и микробизнесу действует упрощенный механизм реструктуризации — предоставляется отсрочка на срок до 6 месяцев. Также на срок до 6 месяцев банк готов не предъявлять санкции к клиентам малого и микробизнеса в случае неисполнения ими других обязательств по кредитным договорам.

— Еще в конце марта Сбербанк предложил корпоративным клиентам собственную программу реструктуризации кредитов. Рассчитывать на эту помощь могут представители достаточно широкого круга отраслей. На сегодняшний день к нам обратились 1050 предпринимателей, банком уже приняты положительные решения о реструктуризации 800 корпоративных кредитов, общий объем таких кредитов составляет почти 1,7 млрд. рублей — прокомментировал Денис Чугунов.

Еще одна федеральная инициатива, в которой Сбербанк принимает участие — кредитование под 0% по государственной программе на выплату заработной платы — также востребована предпринимателями нашего региона. Данные кредиты предназначены для малого и микробизнеса в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ. Кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. По истечении 6 месяцев ставка повышается до 4% годовых. Кредит является целевым, выдаются исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплата страховых взносов. Размер кредита рассчитывается исходя из МРОТ. С 20 апреля Сбербанк начал выдавать кредиты под 0% на зарплату в том числе и тем компаниям, которые ранее не были клиентами банка.

— На данный момент в Челябинском отделении Сбербанка уже одобрено 328 таких беспроцентных кредитов на общую сумму порядка 590 млн рублей. Понимая важность данного продукта, решение по программе для действующих клиентов принимается банком на следующий день после подачи заявления, — отметил Денис Чугунов.

Уже с 12 мая Сбербанк начал работу по новой программе кредитования на зарплаты предприятий всех сегментов без ограничений из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Кредиты будут предоставлены под 2% годовых. Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до марта 2021 года.

Сбербанк в тесном взаимодействии с Правительством и Банком России принял еще несколько программ по поддержке населения и компаний, пострадавших от пандемии коронавируса. Подробней о них можно узнать по телефону горячей линии банка по номеру телефона 8-800-200-8-200.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU