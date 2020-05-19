2020-05-19T11:05:25+03:00
Общество

Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на «Госуслугах» через ВТБ-Онлайн

Клиентам банка не придётся идти в офис или центр обслуживания
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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В ВТБ-Онлайн появилась возможность подтверждения учётной записи на портале «Госуслуги». Клиентам банка не придётся идти в офис или центр обслуживания — всё можно сделать онлайн. Подтвердить учётную запись смогут потенциально до 1 млн пользователей ВТБ-Онлайн.

Для клиентов доступны две опции — подтверждение учётной записи или регистрация на «Госуслугах» при помощи специалиста банка в отделениях ВТБ, а также онлайн-сервис в мобильном приложении и интернет-банке. С подтверждённой учётной записью клиенты смогут дистанционно получать государственные услуги.

Чтобы подтвердить учётную запись, нужно перейти в раздел «Прочее» в мобильном приложении ВТБ-Онлайн и выбрать «Регистрация на Госуслугах». В интернет-банке потребуется перейти в профиль пользователя. Далее клиенту нужно ввести номер СНИЛС, если он отсутствует в профиле. В определенных случаях придет подтверждающее СМС сообщение. После чего учётная запись будет подтверждена.

Если учётная запись на портале «Госуслуги» ещё не создана, клиент сможет зарегистрироваться прямо в ВТБ-Онлайн.

«Мы продолжаем развивать сервисы ВТБ-Онлайн, делая его максимально удобным для наших клиентов. Банк и раньше предоставлял возможность подтверждения учётной записи или регистрации на “Госуслугах” в своих отделениях. Новый сервис позволяет сделать это удалённо, не посещая банк, что особенно важно в условиях режима самоизоляции. Сервис продолжит работать и после окончания пандемии», — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

ВТБ намерен и дальше плотно взаимодействовать с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, чтобы клиентам было удобно пользоваться дистанционными сервисами. Ранее банк реализовал возможность открытия счёта по биометрии в режиме онлайн.

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