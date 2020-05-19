2020-05-19T11:27:22+03:00
Общество

В Челябинской области отремонтируют 44 км федеральной трассы М-5

На одном из этапов построят 19-километровую объездную дорогу в горнозаводской зоне
Валентина ВАГАНОВА
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Работы планируется завершить к ноябрю 2024 года.Работы планируется завершить к ноябрю 2024 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинской области начались масштабные работы на трассе М-5 «Урал». К 2024 году запланировано реконструировать 44 км дороги федерального значения. Ремонтировать будут участок с 1564 по 1609 километр. После чего категория автодороги будет изменена с III-й в I-б: с нескоростной на скоростную.

Инфографика: Упрдор «Южный Урал».

Инфографика: Упрдор «Южный Урал».

Проводить реконструкцию будут в три этапа. На первом реконструируют 14-километровый участок трассы, а также построят четыре новых моста через реки Атя и Ук. Эти работы планируют закончить к концу 2022 года.

— В рамках второго этапа на участке с 1578 по 1598 км построят 19-километровый транспортный обход города Сим, а также две эстакады и двухуровневую транспортную развязку. На третьем этапе к 2024 году введут в эксплуатацию еще три новых эстакады и одну транспортную развязку в разных уровнях. Сооружения позволят обеспечить безопасное движение транзитного транспорта на обходе Сима, — рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Новый участок должен быть готов к ноябрю 2024 года. Вместо дороги, работающей в режиме перегруза, должна появиться современная четырехполосная трасса, которая позволит вывести поток транспорта из городской черты, улучшив экологическую обстановку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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