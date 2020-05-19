2020-05-19T11:17:00+03:00
Происшествия

За кражу коров из Курганской области задержали пятерых челябинцев

Злоумышленники пытались заработать более миллиона рублей
Сергей ГРУШАКОВ
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В Щучьем задержали челябинцев, подозреваемых в краже скотаВ Щучьем задержали челябинцев, подозреваемых в краже скота
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Полицейские Курганской области задержали пятерых челябинцев, подозреваемых в краже скота на сумму свыше одного миллиона рублей. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.

Проверка проводилась по заявлению местной жительницы. Она сообщила, что 15 мая из загона похитили 27 коров и телят. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили следы скота. Оказалось, что животных вели более 20 километров.

— Оперативники нашли в лесном массиве в Челябинской области место передержки коров и телят. В момент, когда злоумышленники на грузовом автомобиле приехали за похищенными животными, их задержала полиция. У них изъяли автомобили, на котором уже успели вывести часть коров, а также две лошади, верхом на которых злоумышленники под покровом ночи вывели стадо из загона, — сообщили в ГУ МВД по Курганской области.

Сейчас все 27 коров и телят возвращены хозяйке. В отношении подозреваемых в краже в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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