Студент из Челябинска организовал банду подпольных оружейников
Полиция передала в суд дело на участников группировки, занимавшейся изготовлением оружия и боеприпасов. Организовал ее 21-летний студент местного колледжа, у которого ранее были проблемы с законом.
В составе группировки было четверо челябинцев: 56, 46, 39 лет и 21 года. Двое делали оружие в гараже, третий продавал его, а четвертый руководил процессом. В уголовном деле оружейников более 20 эпизодов.
Оружие изготавливалось в гараже.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
— Из незаконного оборота изъято, огнестрельное оружие (в том числе сбытое): три автомата Калашникова, 11 пистолетов системы Макарова, основные части оружия, а также более 800 боеприпасов различного калибра, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Оружейникам грозит до восьми лет колонии.
В Челябинске будут судить банду подпольных оружейников.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU