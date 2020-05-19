2020-05-19T11:42:33+03:00
Происшествия

Студент из Челябинска организовал банду подпольных оружейников

Ему и его подельникам грозит до восьми лет тюрьмы
Валентина ВАГАНОВА
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Из тайника оружейников было изъято несколько видов оружия.Из тайника оружейников было изъято несколько видов оружия.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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Полиция передала в суд дело на участников группировки, занимавшейся изготовлением оружия и боеприпасов. Организовал ее 21-летний студент местного колледжа, у которого ранее были проблемы с законом.

В составе группировки было четверо челябинцев: 56, 46, 39 лет и 21 года. Двое делали оружие в гараже, третий продавал его, а четвертый руководил процессом. В уголовном деле оружейников более 20 эпизодов.

Оружие изготавливалось в гараже. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Оружие изготавливалось в гараже.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

— Из незаконного оборота изъято, огнестрельное оружие (в том числе сбытое): три автомата Калашникова, 11 пистолетов системы Макарова, основные части оружия, а также более 800 боеприпасов различного калибра, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оружейникам грозит до восьми лет колонии.

В Челябинске будут судить банду подпольных оружейников.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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