В Челябинской области бесплатно раздают 100 тысяч масок

19 Май 2020 2020-05-19T11:48:11+03:00

По поручению губернатора Алексея Текслера на улицах и в магазинах работают волонтеры

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100 тысяч масок бесплатно получат по поручению губернатора Алексея Текслера жители Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста. Индивидуальное средство защиты стало обязательным для каждого после ввндения масочного режима.

Челябинск получил из большой партии 55 тысяч штук. Как заявили в пресс-службе губернатора, студенты-волонтеры на улицах и в супермаркетах магаполиса уже раздали 33 тысячи повязок.

Как заявила первый замгубернатора Ирина Гехт, акция продолжится:

— Мы видим, что ажиотажный спрос, который появился на момент введения масочного режима, спадает. Маски есть, их можно купить в любой момент. Мы отслеживаем наличие масок в аптечной сети.

В пунктах областного аптечного склада одна маска стоит 15 рублей. Как заявил ранее глава региона, меняют ценовую политику и частные аптечные сети. Если в начале обязательного масочного режима одна штука у частников стоила до 35 рублей, то сейчас — на пять рублей дешевле.

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ИСТОЧНИК KP.RU