Медик заразилась коронавирусом в «запретке» Челябинской области
В Озерске COVID-19 обнаружили у сотрудницы больницы № 71, где лечат больных с коронавирусом. Она заразилась от пациента. Об этом сообщили в администрации закрытого города.
— Медработник госпитализирована в инфекционную больницу Кыштыма по месту жительства, — уточнили в мэрии.
В Озерске по данным на 19 мая зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом. Выздоровел и выписан из больницы пока только один человек. На карантине находится 193 человека.
Всего в области на сегодняшний день 1885 заболевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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