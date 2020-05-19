Медик заразилась коронавирусом в «запретке» Челябинской области

19 Май 2020 2020-05-19T12:18:32+03:00

В Озерске по данным на 19 мая зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-19. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Она контактировала с зараженным пациентом

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В Озерске COVID-19 обнаружили у сотрудницы больницы № 71, где лечат больных с коронавирусом. Она заразилась от пациента. Об этом сообщили в администрации закрытого города.

— Медработник госпитализирована в инфекционную больницу Кыштыма по месту жительства, — уточнили в мэрии.

В Озерске по данным на 19 мая зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом. Выздоровел и выписан из больницы пока только один человек. На карантине находится 193 человека.

Всего в области на сегодняшний день 1885 заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU