2020-05-27T10:42:37+03:00
Общество

ВТБ планирует выдать 250 миллиардов рублей ипотеки под 6,5%

Соответствующую заявку банк направил в адрес оператора программы
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

В рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» ВТБ планирует выдать 250 млрд рублей кредитов, что составит треть от общего лимита в 740 млрд. Соответствующую заявку банк направил в адрес оператора программы. Учитывая высокий спрос на новую ипотеку, ВТБ предлагает продлить действие программы не до 1 ноября, а до конца текущего года. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.

За месяц работы по госпрограмме ВТБ провел уже свыше 4,5 тысяч ипотечных сделок на 13,5 млрд рублей. Средняя сумма одного кредита составила около 3 млн рублей. Всего банком принято около 11 тысяч заявок более чем на 33 млрд рублей. Регионами-лидерами по оформлению кредитов являются Москва и область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Барнаул.

«По нашей оценке, до конца сентября лимита в 740 млрд рублей хватит для проведения 250 тысяч сделок при размере кредита до 3 миллионов рублей. Это действительно соответствует потребности рынка. Мы готовы выдать треть от этой суммы, порядка 250 млрд. При этом имело бы смысл подумать о продлении действия программы, как минимум до конца этого года. Уже сейчас видно, что продукт пользуется спросом, мы только за первый месяц приняли заявок на 33 млрд рублей. Поэтому одним из предложений является продление действия этой программы как минимум до конца года», – подчеркнул Анатолий Печатников.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

ВТБ начал работу по программе с 17 апреля, первым из банков принимая заявки и оформляя кредитные сделки. На сегодняшний день ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам января-апреля портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 4,8% – до 1,76 трлн рублей. Всего за январь-апрель объем выданных жилищных кредитов по сравнению с прошлым годом вырос на 21% – до 248 млрд рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проходят обыски
Дело сына депутата, сбившего насмерть семейную пару в Челябинской области, передали в суд
В Челябинске женщина напала на полицейского, который попросил ее надеть маску
ВТБ Лизинг предлагает новый SKODA RAPID с выгодой до 7%
Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 27 мая 2020 года: еще две смерти
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 27 мая 2020 года: статистика продолжает расти
Жители Челябинской области перестали давать взятки гаишникам
В Челябинске из горящего девятиэтажного дома спаслись 50 человек
Сотрудник почты в Челябинске украл деньги, подделав подпись в квитанции
Выпускники в Челябинской области нарисовали стриптизера из популярного мема и чуть не лишились аттестатов
Крупный пожар в Челябинской области оставил погорельцев без дома и автомобиля
Погода в Челябинске на 27 мая 2020: что прогнозируют на сегодня синоптики
Челябинцы будут платить за электричество и тепло по единой квитанции
Военные подтвердили вспышку коронавируса в челябинском училище штурманов
Надо соблюсти баланс: главный архитектор Челябинска о строительстве олимпийского центра в Тополинке
Портфель привлеченных средств ВТБ в Свердловской области превысил 125 миллиардов рублей
В супермаркетах Магнитогорска медицинские маски продают в автоматах для газировки
В челябинском аэропорту опровергли проблемы с зарплатами сотрудников
«С короной и без вируса»: ироничная реклама гостиницы привлекла внимание челябинского УФАС
Хуже в Свердловской и Пермской областях: челябинские синоптики рассказали об недавнем урагане
Челябинский «Трактор» подписал контракт со своим воспитанником Ильей Карпухиным
Сошлись на 50 млн: Сергей Мозякин подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»
В Челябинской области готовятся возобновить спортивные соревнования
Переход на площади Революции в Челябинске освободят от ларьков
Подготовка к Параду Победы в Челябинске в 2020 году: когда начнется и где будет проходить
Снятие ограничений в Челябинской области 2020: национальный парк «Таганай» открыли для прогулок
«Премии срезали до 1%»: транспортная прокуратура проведет проверку в аэропорту Челябинска