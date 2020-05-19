2020-05-19T14:05:08+03:00
Общество

Общественники предлагают ужесточить контроль за работой «наливаек»

В городе наблюдается бойкая торговля спиртным
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Не исключено, что в скором времени власти Южного Урала ограничат время продажи алкоголя в магазинчиках общепита, вплоть до полного запрета. В этих заведениях также будет ограничено распитие алкоголя. Однако сейчас, как отмечают общественники, алкосети на первых этажах домов в Челябинске все равно растут как грибы после дождя. Если верить данным СМИ, в Челябинске насчитывается 217 разного рода кафешек и баров со спиртным. И у многих торговля идет круглосуточно — по буфетному типу.

— Взаимоисключающие параметры: продажа спиртного по ночам как бы ограничена, при наличии же барной стойки — всегда пожалуйста. Не вписываетесь по метражу — выбирайте пространство побольше. Их в дверь, они в окно, что называется, — отмечают авторы городского телеграм-канала «Челябушка». — Осиротеют ли челябинцы без «наливаек» в шаговой доступности? Не думаем. Законодателям впору устраивать мозговой штурм — предпринимаемые меры обуздать пронырливых буфетчиков не помогают, для них это лишь временные неудобства. Быть может, не запреты нужны для алкосетей, а крепкая пропаганда ЗОЖ в социуме?

Напомним, в конце апреля депутаты Госдумы сразу приняли закон о запрете торговать алкоголем в кафе в жилых домах, если площадь заведения меньше 20 квадратных метров. Законопроект разработали после многочисленных обращений граждан. Жильцы жаловались на нарушения общественного порядка во дворах домов, где торгуют алкогольными напитками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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