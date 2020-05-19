2020-05-19T14:13:57+03:00
Общество

Райффайзенбанк представил новую дизайн-концепцию карт

Новый дизайн стал результатом совместной работы бренд-команды банка и Студии Артемия Лебедева
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Новая концепция дизайна карт, разработанная в соответствии с позиционированием Райффайзенбанка «Просто. Четко. Компетентно.», стала результатом совместной работы бренд-команды банка и Студии Артемия Лебедева. Проект призван упростить визуальную коммуникацию с клиентами, повысить узнаваемость карт банка и укрепить позиции бренда на рынке карточных продуктов. Райффайзенбанк стал первым и единственным банком, который ввел консистентную концепцию дизайна для всей линейки карт. При этом в рамках существующего фирменного стиля Студия Артемия Лебедева сформировала подход к созданию визуальной части и составила гайдбук для последующей разработки дизайна карт.

Основной целью креативной команды была разработка единой системы, обеспечивающей консистентность дизайна всех карт банка и одновременно позволяющей дифференцировать их между собой в зависимости от типа и категории. В ее основу легла графическая интерпретация трехчастности позиционирования Райффайзенбанка.

Обновленный дизайн включает в себя три смысловых блока и позволяет разместить все обязательные элементы, не перегружая при этом карту и не отступая от принципа простоты визуального оформления. Такая структура обеспечивает единство дизайна разных карточных продуктов.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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