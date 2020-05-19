В Челябинске прокуратура начала проверку после жалоб водителей и кондукторов на низкие зарплаты
Работники транспортного предприятия ЧелябГЭТ пожаловались на низкие зарплаты в период режима повышенной готовности. По их словам, они получили вдвое меньше обычного, хотя сейчас рискуют здоровьем, выходя на работу. Водители и кондукторы не понимают, на что им теперь жить семьями целый месяц, и чем платить за кредиты и ипотеки.
Есть ли нарушения трудового законодательства на предприятии, проверит прокуратура Тракторозаводского района.
— По результатам проверки будет принято решение о необходимости применения мер прокурорского реагирования, — рассказала зампрокурора района Ольга Богуславская.
Ранее прокуратура возбудила дело за переработки водителей и кондукторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU