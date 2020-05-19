В Челябинске сотруднице почты вынесли приговор за кражу посылок с телефонами

19 Май 2020 2020-05-19T15:19:33+03:00

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В Челябинске срок получила сотрудница почты. Она попалась на присвоении двух посылок с мобильными телефонами на сумму около 22 тысяч рублей. Дело рассматривалось в суде Советского района.

На скамье подсудимых оказалась начальника отделения почтовой связи. Несмотря на руководящую должность женщина решилась на кражу. Она похитила две посылки с сайтов «Али Экспресс» и «БэнгГуд», зная, что в них находятся мобильные телефоны. При этом устройства были не самыми дорогими — общая сумма ущерба составила 21751 рублей 12 копеек, что является крупным размером.

— Дело было рассмотрено в особом порядке. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание своей вины, раскаяние, наличие маленького ребенка, принятие мер к возмещению имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, — сообщили в прокуратуре Советского района Челябинска.

Женщину приговорили к 1,2 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU