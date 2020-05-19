Новые предостережения: силовики провели рейды в челябинских ТРК

19 Май 2020 2020-05-19T16:57:10+03:00

К работе допускаются только магазины с товарами первой необходимости Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В регионе запрещена работа почти всех розничных магазинов

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70 — именно столько предостережений получили челябинские торговые центры от силовиков с начала коронавирусного карантина. Полицейские продолжают проводить рейды по магазинам, которые нарушают установленные режимом правила.

Несмотря на то, что работа большинства торговых точек до сих пор запрещена из-за опасности распространения коронавируса, многие из них продолжают принимать клиентов, из-за чего и привлекают внимание со стороны полиции.

— В дальнейшем в случае установления фактов осуществления ими предпринимательской деятельности в нарушении требований распоряжения правительства Челябинской области виновные будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством, — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Кроме того, силовики продолжают работу с населением. Посетителям ТРК напоминают о необходимости соблюдения режима и ношению средств индивидуальной защиты в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU