Медики Челябинской области получили 400 миллионов за работу с больными COVID-19

19 Май 2020 2020-05-19T18:18:55+03:00

Это один из высших показателей в округе

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401 миллион рублей потратили в Челябинской области на стимулирующие выплаты медицинским работникам. Среди регионов Уральского федерального округа это второй результат по количеству выделенных средств.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в УрФО, больше южноуральских врачей получили только специалисты из Свердловской области. Екатеринбургским медработникам выделили чуть больше 630 миллионов рублей.

При этом остальные регионы получили значительно меньше средств для выплат. Так, врачам из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, а также Тюменской области выделили более 200 миллионов, а меньше всего получили специалисты из Кургана — 68 миллионов. Вероятно, из-за наименьшего количества больных среди других регионов — в Курганской области всего 130 зарегистрированных случаев, в то время как в других частях округа количество заболевших больше тысячи.

Инфографика: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU