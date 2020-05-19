В эпидемию COVID-19 Текслер поручил развивать стационары на дому

19 Май 2020 2020-05-19T19:26:39+03:00

Медицинские процедуры в квартире пациента - это стацинар на дому. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Ключевые показатели нацпроекта: увеличение продолжительности жизни и снижение смертности не отменены из-за пандемии коронавируса. О выполнении требований губернатор Алексей Текслер говорил на совещании с социальным блоком правительства региона.

Угроза распространения ковида сказалась на системе здравоохранения увеличением нагрузки. Перенесены планы по вакцинации, медосмотрам, диспансеризации. В Челябинской области 2,5 тыс. больничных коек отведены под лечение больных с COVID-19. Как подчеркнул губернатор, медицинскую помощь должны получить все, кому она требуется.

— В новых условиях нужно применять и новые формы работы. Ситуация меняется динамично, нужно ей соответствовать. И не забывать главного — оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается. Прошу обратить на это внимание, это принципиально.

Губернатор заявил о необходимости развития телемедицинских консультаций и стационаров на дому. Телемедицина связывает врача и пациента с помощью интернета. Стационары на дому — это выезд врачей к больным с оборудованием для осмотров, проведения процедур.

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ИСТОЧНИК KP.RU