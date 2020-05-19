В эпидемию COVID-19 Текслер поручил развивать стационары на дому
Ключевые показатели нацпроекта: увеличение продолжительности жизни и снижение смертности не отменены из-за пандемии коронавируса. О выполнении требований губернатор Алексей Текслер говорил на совещании с социальным блоком правительства региона.
Угроза распространения ковида сказалась на системе здравоохранения увеличением нагрузки. Перенесены планы по вакцинации, медосмотрам, диспансеризации. В Челябинской области 2,5 тыс. больничных коек отведены под лечение больных с COVID-19. Как подчеркнул губернатор, медицинскую помощь должны получить все, кому она требуется.
— В новых условиях нужно применять и новые формы работы. Ситуация меняется динамично, нужно ей соответствовать. И не забывать главного — оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается. Прошу обратить на это внимание, это принципиально.
Губернатор заявил о необходимости развития телемедицинских консультаций и стационаров на дому. Телемедицина связывает врача и пациента с помощью интернета. Стационары на дому — это выезд врачей к больным с оборудованием для осмотров, проведения процедур.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU