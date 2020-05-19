2020-05-19T19:19:02+03:00
Общество

Крупнейшее магнитогорское предприятие проверит прокуратура

Жители города жалуются на возобновление выбросов
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: logoped_mng2019, vk.comФото: logoped_mng2019, vk.com
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Не долго чистым воздух был: жители Магнитогорска пожаловались на вредные выбросы. Пользователи социальных сетей выложили фото, где можно увидеть столб дыма необычного цвета, идущего с Магнитогорского металлургического комбината.

На проблему уже обратили внимание в Росприроднадзоре по Уральскому федеральному округу. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, сейчас готовится запрос в прокуратуру с просьбой провести специальную проверку предприятия.

При этом, согласно недавнему исследованию, которое проводили три федеральных ведомства, в числе которых также был Росприроднадзор, в Магнитогорске было зафиксировано снижение количества вредных примесей в воздухе из-за введенного режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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