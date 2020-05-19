2020-05-19T18:56:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинске: ситуация непростая, но контролируемая

Губернатор оценил меры по недопущению взрывного распространения COVID-19
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Весь персонал отделений, отведенных под лечение коронавирусных больных, прошел переподготовку.Весь персонал отделений, отведенных под лечение коронавирусных больных, прошел переподготовку.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Глава региона провел совещание с социальным блоком правительства и оценил усилия и шаги по борьбе с эпидемией коронавируса в регионе.

— Реализуемый комплекс мер позволил не допустить в регионе взрывного распространения COVID-19. Мы приняли как противоэпидемиологические меры, такие как режим самоизоляции, наращивание тестирования; так и меры мобилизации систем здравоохранения и соцзащиты для работы в условиях пандемии, — сказал Алексей Текслер.

Для оказания своевременной помощи медперсонал больниц прошел переподготовку. В области развернуто 2537 коек, в том числе реанимационных. Все места оборудованы требуемым объемом кислорода, аппаратами ИВЛ.

— В результате мы имеем непростую, но контролируемую ситуацию по распространению новой коронавирусной инфекции, — подытожил губернатор.

По данным минздрава региона, на 19 мая подтверждены 1885 случаев заболевания COVID-19. В том числе, плюс 81 новое подтверждение по отношению к 18 мая. Больных ковид — 1209 человек. Выздоровели 644 пациента. 22 человека скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве рассказали когда ситуация с коронавирусом будет взята под контроль
ДТП с начальником челябинского ГИБДД попало на видео
Путин обвинил правительство в проблемах с выплатами медикам
Еще один новобранец: челябинский «Трактор» подписал соглашение со шведским форвардом
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинске: ситуация непростая, но контролируемая
Крупнейшее магнитогорское предприятие проверит прокуратура
В эпидемию COVID-19 Текслер поручил развивать стационары на дому
Медики Челябинской области получили 400 миллионов за работу с больными COVID-19
Новые предостережения: силовики провели рейды в челябинских ТРК
Модный показ Long Fashion Weekend в Челябинске пройдет в режиме онлайн
В Челябинске сотруднице почты вынесли приговор за кражу посылок с телефонами
В Челябинске прокуратура начала проверку после жалоб водителей и кондукторов на низкие зарплаты
Райффайзенбанк представил новую дизайн-концепцию карт