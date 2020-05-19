Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинске: ситуация непростая, но контролируемая

19 Май 2020 2020-05-19T18:56:54+03:00

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Глава региона провел совещание с социальным блоком правительства и оценил усилия и шаги по борьбе с эпидемией коронавируса в регионе.

— Реализуемый комплекс мер позволил не допустить в регионе взрывного распространения COVID-19. Мы приняли как противоэпидемиологические меры, такие как режим самоизоляции, наращивание тестирования; так и меры мобилизации систем здравоохранения и соцзащиты для работы в условиях пандемии, — сказал Алексей Текслер.

Для оказания своевременной помощи медперсонал больниц прошел переподготовку. В области развернуто 2537 коек, в том числе реанимационных. Все места оборудованы требуемым объемом кислорода, аппаратами ИВЛ.

— В результате мы имеем непростую, но контролируемую ситуацию по распространению новой коронавирусной инфекции, — подытожил губернатор.

По данным минздрава региона, на 19 мая подтверждены 1885 случаев заболевания COVID-19. В том числе, плюс 81 новое подтверждение по отношению к 18 мая. Больных ковид — 1209 человек. Выздоровели 644 пациента. 22 человека скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU